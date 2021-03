Fr, 26.03.2021, 10.46 Uhr

Zlatan Ibrahimovic feierte beim 1:0-Erfolg der Schweden über Georgien mit der Vorlage zum goldenen Tor sein Comeback in der Nationalmannschaft. Auch im fortgeschrittenen Alter sei er immer noch zu Außergewöhnlichem in der Lage, so Ibrahimovic über sich selbst.