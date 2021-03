Joachim Löw: Einmal auf den Fußball-Olymp und wieder zurück

Mau, Daniel 09.03.2021, 20:42

Braunschweig. Weltmeistercoach Joachim Löw kündigt seinen Rückzug nach der EM an. Trainer der Region glauben dennoch an ein gutes Turnier.



„Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi“, raunte der Bundestrainer seinem Spieler Mario Götze ins Ohr. Und der deutsche Fußball-Nationalspieler tat an jenem geschichtsträchtigen 13. Juli 2014 im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro, was ihm aufgetragen worden war. Zumindest in diesem Spiel stellte Mario Götze den argentinischen Superstar Lionel Messi in den Schatten.