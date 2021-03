Eisenbichler bei WM-Einzel in Oberstdorf gestürzt

Oberstdorf. Titelverteidiger Markus Eisenbichler ist beim WM-Einzel der Skispringer in Oberstdorf gestürzt. Bei seinem zweiten Sprung auf 134 Meter kam der 29 Jahre alte Bayer nach der Landung zu Fall und stürzte kopfüber in den Schnee.

Eisenbichler konnte selbst aus dem Auslauf gehen und fluchte wenige Augenblicke später schon wieder zünftig in die TV-Kamera. Seine Chancen auf eine Titelverteidigung am heimischen Schattenberg waren schon nach dem schwachen ersten Sprung auf 122,5 Meter dahin. Vor zwei Jahren hatte "Eisei" das WM-Einzel in Tirol vor seinem Teamkollegen Karl Geiger gewonnen.

