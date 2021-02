Sa, 13.02.2021, 19.10 Uhr

Jürgen Klopp und der FC Liverpool schlittern vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen RB Leipzig weiter in die Krise. In Leicester verloren die Reds mit 1:3 - das Debüt des Ex-Schalkers Ozan Kabak in Liverpools Verteidigung verlief unglücklich.