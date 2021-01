Handballer vor Schicksalsspiel: Alles oder nichts

Am Tag danach war Alfred Gislason schon wieder einen Tag voraus und deshalb mächtig beschäftigt. Es war der Tag nach der 28:29-Niederlage im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn, und der Bundestrainer tüftelte bereits an der Taktik für die erste Hauptrundenpartie an diesem Donnerstag. So schickte Gislason seinen Assistenten Erik Wudtke in die virtuelle Pressekonferenz. In die Fragerunde vor jenem Spiel heute gegen Spanien (20.30 Uhr/ZDF), das als Auftakt der zweiten Turnierphase schon eine immense Bedeutung hat, bevor es weiter gegen Brasilien (Samstag) und Polen (Montag) geht.

Wollen die deutschen Handballer eine sichere Chance aufs Viertelfinale wahren bei dieser WM in Ägypten, müssen sie gegen den amtierenden Europameister gewinnen. Alles oder nichts – für Deutschland ist das erste Hauptrundenspiel mit bisher nur zwei gesammelten Pluspunkten schon ein Finale.

Von Gizeh ins laute Kairo

Erik Wudtke saß nun vor dem Monitor im neuen Teamhotel. Die deutsche Mannschaft hatte Gizeh und seine Pyramiden in den Morgenstunden am Mittwoch verlassen und das neue Quartier im Osten Kairos bezogen, in dessen Nähe nun weitergespielt wird. Die Spielstätte steht im New Capital, der neuen Hauptstadt, einer futuristischen Megametropole, die gerade 50 Kilometer entfernt von Kairo aus dem Wüstenboden gestampft wird. Es ging in Kairo hektischer zu als in den vergangenen Tagen in Gizeh, das verriet der Hintergrundlärm, gegen den Wudtke ankämpfte, wenn er auf die vergangene und auf die künftige Partie zu sprechen kam. „Es ist immer ein zweischneidiges Schwert“, sagte der 48-Jährige. „Man muss die Niederlage verdauen, aus ihr lernen und trotzdem konzentriert nach vorne schauen.“

Es ist kein einfacher Prozess, so völlig ohne Trainingseinheit zwischen den Spielen. Dennoch sind die deutschen Handballer nun gefordert, diese denkbar knappe Niederlage gegen Ungarn abzuhaken, aus ihr aber die richtigen Schlüsse für das Spanien-Spiel zu ziehen. Fakt ist: Es lief vieles noch nicht gut, es war aber auch nicht alles schlecht. Da war die Abwehr um die neuen Schlüsselspieler Johannes Golla und Sebastian Firnhaber, die Ungarns 2,06 Meter großen Kreisläufer Bence Banhidi einfach nicht unter Kontrolle bekam und so auch die Torhüter Andreas Wolff sowie Johannes Bitter nicht gut aussehen ließ. Da waren die vielen überhasteten Abschlüsse in der ersten Halbzeit. Aber da war auch der Kampfgeist, den das deutsche Team an den Tag legte und sich so in den zweiten 30 Minuten wieder herankämpfte, selbst Unterzahlsituationen zu Torerfolgen nutzte und bis in die letzten Sekunden die Hoffnung auf ein Remis oder gar einen Sieg wahrte. Es war eine mörderisch-spannende Partie, in der „letztlich kleine Dinge den Unterschied gemacht haben“, analysierte Bundestrainer Gislason nach dem Spiel.

Weber hat mächtig Wut im Bauch

Mit Wut im Bauch schaute auch Philipp Weber auf diese Partie. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Im ersten Augenblick hat man nach solch einem Spiel ein mieses Gefühl, aber man hat auch gesehen, dass wir mithalten können.“

Es ist nicht das erste Turnier, in dem Weber der deutsche Spielmacher Nummer eins ist. Das war er bereits 2018 bei der EM in Kroatien unter seinem ehemaligen Vereins- und damals neuen Bundestrainer Christian Prokop. Für beide war dieses Turnier eines, in dem sie eine Menge Prügel einstecken mussten. Prokop wegen des enttäuschenden neunten Rangs, Weber wegen seines wilden Spielstils, der zwangsläufig zum Scheitern beigetragen hatte.

Bei der WM im Folgejahr gar nicht mehr berücksichtigt, kehrte der 28-Jährige erst bei der EM 2020 wieder auf die große Bühne im Nationalteam zurück. Deutlich reifer, auch weil er in der Bundesliga beim SC DHfK Leipzig wegen Personalproblemen nun regelmäßig im mittleren statt im linken Rückraum auflaufen muss und dort mittlerweile zu den Besten auf seiner Position gehört. „Ich habe meine Lehren aus der EM 2018 gezogen“, sagt Weber heute und belegt dies mit starker Leistung, mit guter Übersicht, spektakulären Pässen durch die Zone und großer eigener Torgefahr. „Eine sehr, sehr schlechte, eine sehr, sehr gute EM – das hilft einem persönlich extrem, sich zu entwickeln“, sagt der gebürtige Sachsen-Anhalter. „Ich bin jetzt mehrere Schritte weiter, als ich es damals war.“

Spanier spielen sich für Olympia ein

Schritte, die andere noch gehen müssen. Wie die Großturnier-Debütanten Golla (23) und Firnhaber (26). Golla kämpfte wie ein Löwe am Kreis und in der Abwehrmitte, musste mit seiner Unerfahrenheit aber Lehrgeld zahlen. Mittelblock-Kollege Firnhaber war früh mit zwei Zeitstrafen belastet, für ihn verteidigte notgedrungen Fabian Böhm.

Das darf am Donnerstag nicht passieren, denn klar ist: Die Spanier pflegen einen ähnlichen Spielstil wie die Ungarn, auch sie setzen vermehrt auf die körperliche Präsenz ihres Kreisläufers Gedeon Guardiola, spielen ihre Angriffe geduldig aus. Zweimal in Folge wurden sie so Europameister. Überhaupt spielt dieses insgesamt betagtere Team nur noch zusammen, weil es im Sommer mit einer Olympiamedaille abtreten will – und die WM zur Einstimmung nutzt.