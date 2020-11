DFB-Spitze verkündet: Joachim Löw bleibt Bundestrainer

DFB-Trainer Joachim Löw steht in der Kritik.

Frankfurt/Essen. Bundestrainer Löw hat sich mit DFB-Chef Fritz Keller in Frankfurt getroffen. Dabei wurde auch das 0:6-Debakel in Spanien diskutiert.

Joachim Löw bleibt Bundestrainer. Das verkündete das DFB-Präsidium am Montagnachmittag über die Homepage des Verbandes. In einer Mitteilung heißt es: "Das DFB-Präsidium hat in einer Telefonkonferenz einvernehmlich festgehalten, den eingeschlagenen Weg der Erneuerung mit Joachim Löw uneingeschränkt fortzusetzen."

Der DFB-Präsidialausschuss um Präsident Fritz Keller hatte sich am Montagvormittag mit Nationalelf-Manager Oliver Bierhoff und Löw in Frankfurt getroffen."Es war dem Bundestrainer wichtig, in einem offenen, konstruktiven und intensiven Austausch die aktuelle Lage, die 0:6-Niederlage gegen Spanien und die bevorstehenden Monate bis zur Europameisterschaft zu erörtern", teilte der DFB mit. (fs)