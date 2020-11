IOC-Chef Bach: Erste Impfwelle nicht für Olympioniken

Lausanne. Das IOC will vor den Sommerspielen in Tokio keine Vorzugsbehandlung für Olympia-Teilnehmer bei der Zuteilung eines Corona-Impfstoffs erwirken.

"Die erste Impfwelle ist für die Menschen, die es brauchen, die Hochrisikogruppen - und das unterstützen wir sehr", sagte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Zuvor hatten die Organisatoren der Tokio-Spiele mit Erleichterung auf die Nachricht von einem vielversprechenden Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer reagiert.

Die Olympischen Spiele in Japan waren wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr in den Sommer 2021 verlegt worden. Zuletzt hatten die Planer mehrfach gewarnt, auch ein Impfstoff sei kein "Allheilmittel" für Olympia. Eine Taskforce erarbeitet derzeit ein Maßnahmenpaket für Spiele unter Corona-Bedingungen.

Über die Chancen auf einen Impfstoff sei das IOC in Gesprächen mit Herstellern und medizinischen Experten, ließ Bach nach einer Sitzung der IOC-Exekutive wissen. Zunächst solle dieser aber an "Krankenschwestern, Ärzte und jeden, der unsere Gesellschaften am Leben erhält" gehen, versicherte der 66-Jährige. "In diesem Zusammenhang werden wir weitere Gespräche mit allen Experten führen", fügte Bach hinzu.

Der IOC-Präsident reist am Sonntag zu einem viertägigen Besuch nach Tokio. Es ist seine erste Reise in die Gastgeber-Stadt seit der Entscheidung zur Olympia-Verlegung im März. Eine Absage der Spiele schloss Bach aus. Vielmehr sei er "mehr und mehr zuversichtlich", dass auch eine "angemessene Zahl von Zuschauern" in den Arenen zugelassen werden kann.

Die Olympia-Organisatoren in Tokio prüfen Pläne für die Zulassung ausländischer Fans bei den auf 2021 verlegten Sommerspielen. Eine begrenzte Anzahl von Olympia-Touristen von außerhalb Japans könnte möglich sein, sagte der Geschäftsführer des Organisationskomitees, Toshiro Muto. Die Fans müssten sich aber an strikte Vorgaben halten und eine Warn-App nutzen, um die Gefahr von Corona-Infektionen zu verringern. "Im nächsten Frühjahr werden wir Maßnahmen für alle Zuschauer vorlegen, auch für Einreisende von außerhalb Japans", sagte Muto.

© dpa-infocom, dpa:201111-99-301514/5