Gündogan nach Corona-Erkrankung: Hat mein Denken verändert

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat mit Demut auf seine Corona-Infektion zurückgeblickt. „Vor der Corona-Erkrankung habe ich es nicht für voll genommen. Danach hat sich mein Denken geändert. Es macht nicht nur körperlich, auch psychisch etwas mit einem. Man macht sich Sorgen. Alles steht in den Sternen“, sagte Gündogan auf der Pressekonferenz am Dienstag vor dem Länderspiel gegen Tschechien in Leipzig.

Gündogan hatte die Länderspiele im Oktober verpasst, nachdem er sich infiziert hatte. „Die ersten drei, vier Tage waren schlimm. Da waren die stärksten Symptome. Schwierig war der Einstieg wieder ins Training, weil die Krankheit noch drin war“, ergänzte der Mittelfeldspieler von Manchester City. Gündogan appellierte daran, das Virus ernst zu nehmen. „Wir sollten so vorsichtig wie möglich sein, um die Menschen um uns herum zu schützen.“ DFB-Team: Ilkay Gündogan spricht von emotionalem Telefonat mit seinem Großvater Tief berührt habe ihn ein Telefongespräch mit seinem Großvater, der aus Sorge um Gündogan geweint habe. „Ich werde dieses Gespräch niemals vergessen“, sagte Gündogan und fügte mit Blick auf einen möglichen Impfstoff hinzu: „Wir sehnen die Zeit herbei, dass Menschen ins Stadion können. Dafür spielen wir ja auch. Es wäre schön, wenn es schnell passieren würde. Generell ist aber die Gesundheit von allen Menschen wichtig.“ Vermutlich wird Gündogan am Mittwoch gegen Tschechien als Kapitän auflaufen. In Abwesenheit des etatmäßigen Spielführers Manuel Neuer ist der 30-Jährige der Profi mit den meisten Länderspielen im DFB-Kader. Noch ist allerdings nicht sicher, dass der Mittelfeldmann überhaupt in der Startelf steht. Ilkay war am Sonntagabend bei einem sehr intensiven Spiel auf dem Platz. Er ist ein Schlüsselspieler für die Nations League am Samstag und Dienstag. Wir werden nach dem Abschlusstraining besprechen, wie lange es Sinn macht. Vielleicht 45 Minuten, oder erst in der zweiten Halbzeit“, sagte Bundestrainer Joachim Löw. DFB-Team: Joachim Löw stellt Trio das Debüt in Aussicht Philipp Max (PSV Eindhoven), Felix Uduokhai (FC Augsburg) und Ridle Baku (VfL Wolfsburg) könnten ihr Debüt im Nationaltrikot geben. „Sie bekommen höchstwahrscheinlich die Gelegenheit, ihr erstes Länderspiel zu absolvieren“, stellte Löw klar. Eine Startelfgarantie hat der Bundestrainer derweil Torhüter Kevin Trapp, Antonio Rüdiger, Robin Koch, Julian Brandt und Luca Waldschmidt ausgestellt. Robin Gosens (Muskelprobleme) steht derweil am Mittwoch nicht zur Verfügung, auch hinter dem Einsatz von Benjamin Henrichs (Patellasehne) steht ein großes Fragezeichen.