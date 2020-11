Zwei Messi-Tore beim Sieg von Barcelona gegen Betis Sevilla

Barcelona. Mit zwei Treffern nach seiner Einwechslung hat Superstar Lionel Messi den FC Barcelona zum dritten Saisonsieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft geschossen.

Der Argentinier erzielte beim 5:2 (1:1)-Sieg gegen Real Betis Sevilla in der 61. Minute per Handelfmeter und in der 82. Minute die wegweisenden Tore für die Katalanen. Messi war erst zur zweiten Halbzeit für Jungstar Ansu Fati ins Spiel gekommen.

Die weiteren Tore für Barcelona gelangen im leeren Stadion Camp Nou Ousmane Dembélé (22.), Antoine Griezmann (49.) und Pedri (90.). Für die Gäste, bei denen Aissa Mandi wegen Handspiels auf der Torlinie Rot sah (60.), trafen Antonio Sanabria (45.+2) und Loren Moron (73.). Barcelona verbesserte sich nach dem schlechten Saisonstart vom zwölften auf den achten Platz, Sevilla bleibt Siebter.

