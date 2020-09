Formel 1: Mercedes fährt im Ferrari-Land allen davon

Weltmeister Lewis Hamilton startet von der Pole Position in den Großen Preis der Toskana. Der Mercedes-Pilot aus Großbritannien sicherte sich am Samstag im italienischen Mugello zum siebten Mal in dieser Formel-1-Saison den ersten Startplatz und geht als Favorit in das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky).Hinter dem sechsmaligen Champion fuhr der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil mit nur 0,059 Sekunden Rückstand auf den zweiten Startplatz, Dritter wurde Max Verstappen aus den Niederlanden im Red Bull.

