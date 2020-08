Boston Celtics stehen in zweiter Runde der NBA-Playoffs

Orlando. Die Boston Celtics um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis haben sich als erstes Team für die zweite Runde der NBA-Playoffs qualifiziert.

Die Celtics gewannen am Sonntag (Ortszeit) das vierte Spiel gegen die Philadelphia 76ers 110:106 und ziehen damit ungeschlagen in das Halbfinale der Eastern Conference ein. Theis stand als Center wie gewohnt von Beginn an auf dem Parkett und steuerte 15 Punkte bei.

Eine erneut herausragende Leistung von Luka Doncic hat den Dallas Mavericks in einer umkämpften Partie gegen die Los Angeles Clippers zum knappen Sieg verholfen. Durch das 135:133 nach Verlängerung steht es in der Serie gegen den Titelkandidaten nun 2:2 und auch Nationalspieler Maxi Kleber hat weiter Chancen auf den NBA-Titel. Zum Einzug in die nächste Runde braucht es vier Siege. Doncic versenkte mit auslaufender Uhr einen Dreier und kam auf insgesamt 43 Punkte, 17 Rebounds und 13 Vorlagen. Für den Slowenen sind es die ersten Playoff-Partien seiner Karriere.

© dpa-infocom, dpa:200823-99-278394/3