Gesundheitsminister beraten über Fan-Rückkehr in die Stadien

Berlin. Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich in der kommenden Woche mit einer möglichen Rückkehr der Zuschauer in die deutschen Fußballstadien beschäftigen.

"Die Gesundheitsministerkonferenz berät dazu am 10. August", teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage mit. Berlins Ressortchefin Dilek Kalayci (SPD) ist derzeit Vorsitzende der GMK. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hofft auf eine Rückkehr von Zuschauer in die Stadien.

Bei einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs am Dienstag soll es auch um das Konzept für die Teilzulassung der Fans in der 1. und 2. Bundesliga während der Corona-Krise gehen. Nach den Vorstellungen der DFL soll es bis Ende Oktober ein Stehplatz- und Alkoholverbot und keine Gästefans in den Stadien bis Jahresende geben, wenn zur neuen Saison wieder Zuschauer in eingeschränkter Zahl zugelassen werden. Entsprechende Anträge des DFL-Präsidiums stehen bei der anstehenden Mitgliederversammlung zur Abstimmung.

FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und Virologe Jonas Schmidt-Chanasit halten eine Rückkehr der Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga grundsätzlich für vertretbar. "Man kann auch in Stadien Abstand halten und bei den Zugängen mittlerweile auch die Rudelbildung vermeiden", sagte Kubicki bei "Bild Live". Dass Stadien keine Besucher mehr aufnehmen sollten, sei für ihn "undenkbar".

Schmidt-Chanasit hält die Rückkehr von Fans in die Arenen während der Corona-Pandemie trotz anfänglicher Skepsis für durchführbar. "Wir haben alle Möglichkeiten, das technisch umzusetzen", sagte er. Das könne auch als Pilot ablaufen, so wie das für die Clubs geplant werde. "Dann wird man sehen, ob das funktioniert."

Für ein schrittweises Vorgehen plädierte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesinnenminister, Stephan Mayer (CSU). Seiner Ansicht nach wird es in der kommenden Saison wieder Zuschauer geben, aber nicht zum Start und auch keine vollen Stadien.

