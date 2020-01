Tennisprofis Görges und Kohlschreiber mit Drittrunden-Chancen

Melbourne. Die beiden Tennisprofis Julia Görges und Philipp Kohlschreiber spielen heute bei den Australian Open um den Einzug in die dritte Runde. Görges bekommt es im ersten Match in der Melbourne Arena mit der Kroatin Petra Martic zu tun. Martic ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne an Position 13 gesetzt. Die beiden bisherigen Duelle hat Görges aber für sich entschieden. Kohlschreiber ist Außenseiter in seiner Zweitrunden-Partie gegen den griechischen Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder