Das bringt der Wintersport am Sonntag

Der Vierschanzentournee-Dritte Karl Geiger will beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt sein Gelbes Trikot verteidigen.

Ruhpolding Mit den Verfolgungsrennen der Frauen und Männer endet in Ruhpolding der Biathlon-Weltcup. Die Alpinen haben in Wengen einen Klassiker und in Sestriere eine Premiere. Für die Skispringer gibt es einen Auftritt vor heimischem Publikum.

Mit den Verfolgungsrennen endet in Ruhpolding der Biathlon-Weltcup. Die Alpinen haben in Wengen einen Klassiker und in Sestriere eine Premiere. Die Skispringer performen beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt vor heimischem Publikum.

Hier der Überblick über den Wintersport-Sonntag:

BIATHLON

Weltcup in Ruhpolding, Deutschland

Verfolgung, Frauen und Männer

12.15 Uhr (ZDF und Eurosport) 14.30 Uhr (ZDF und Eurosport)

Nach ihrem Debakel am Schießstand in der Damen-Staffel brennt Vanessa Hinz in der Verfolgung auf Wiedergutmachung. Als Achte startet sie über die zehn Kilometer 63 Sekunden hinter Sprint-Siegerin Tiril Eckhoff. Angreifen wollen auch Franziska Preuß und Weltmeisterin Denise Herrmann. Über die 12,5 Kilometer bei den Männern sind die Abstände viel geringer: Benedikt Doll geht als Dritter zwölf Sekunden hinter Sieger Martin Fourcade in die Loipe. 25 bis 70 Sekunden beträgt der Rückstand für Philipp Nawrath, Johannes Kühn, Roman Rees, Olympiasieger Arnd Peiffer und Philipp Horn.

SKI ALPIN

Weltcup in Wengen, Schweiz

Slalom, Herren

10.15 Uhr, 1. Durchgang (ZDF und Eurosport) 13.15 Uhr, 2. Durchgang (ZDF und Eurosport)

Weltcup in Sestriere, Italien

Parallel-Riesenslalom, Damen

11.45 Uhr (Eurosport 2)

Vor zwei Jahren war Linus Straßer beim traditionsreichen Slalom in Wengen als Neunter schon mal in den Top 10 - das möchte der derzeit beste deutsche Techniker am Sonntag mindestens wieder schaffen. Denn Straßer ist in bestechender Form. Seine Teamkollegen dagegen zeigten zuletzt keine guten Leistungen. Spannend wird auch der Weltcup in Italien. In Sestriere gibt es erstmals in der Geschichte einen Parallel-Riesenslalom für die Damen. Auch Viktoria Rebensburg geht an den Start und will die Enttäuschung vom Samstag vergessen machen. Da hatte sie einen möglichen Podestplatz noch hergegeben.

SKISPRINGEN

Weltcup in Titisee-Neustadt, Deutschland

Einzel, Herren

15.15 Uhr, 1. Durchgang (ZDF und Eurosport) 16.15 Uhr, 2. Durchgang (ZDF und Eurosport)

Weltcup in Zao, Japan

Einzel, Damen

08.00 Uhr, 1. Durchgang 09.00 Uhr, 2. Durchgang

In Titisee-Neustadt im Schwarzwald steht ein weiteres Einzel auf dem Programm. Der Vierschanzentournee-Dritte Karl Geiger will nach Platz zwölf am Samstag sein Gelbes Trikot verteidigen. Auch Stephan Leyhe und Constantin Schmid, am Samstag beide auf dem geteilten fünften Platz, sind in Abwesenheit des Quartetts Freund, Freitag, Wellinger und Eisenbichler deutsche Kandidaten für eine Überraschung. Bei Deutschlands Skisprung-Frauen läuft es dagegen derzeit nicht. Carina Vogt und Ramona Straub sind verletzt, Juliane Seyfarth außer Form und Katharina Althaus kann die Last des gesamten Teams derzeit nicht alleine tragen. Nach dem enttäuschenden sechsten Platz im Teamspringen strebt Althaus strebt im letzten Einzel einen Podestplatz an.

BOB

Weltcup in Innsbruck-Igls, Österreich

Viererbob, Männer

13.30 Uhr, 1. Lauf

Laut Zweierbob-Sieger Francesco Friedrich wird es in der Königsklasse "ein enges Rennen". Zwei Saisonsiege fuhr der Doppel-Olympiasieger im Viererbob in diesem Winter schon ein. Europameister Johannes Lochner verbuchte einen Erfolg. Der Olympia-Zweite Nico Walther will nach seiner verletzungsbedingten Pause beim vierten Saisonrennen endlich den ersten Sieg.

LANGLAUF

Weltcup in Nove Mesto, Tschechien

Verfolgung, Herren und Damen

11.10 Uhr 13.00 Uhr (Eurosport 2)

Nach der überzeugenden Tour de Ski von Katharina Hennig sollen auch im Weltcup neue Highlights her. Die Rennen in der freien Technik brachten am Samstag in Tschechien keine Top-15-Plätze, weder für die Herren noch für die Damen. Das soll sich am Sonntag ändern: Florian Notz (17.) hat genauso Chancen wie Victoria Carl (20.) und Hennig, die auf Rang 22 gelandet war.

RODELN

Weltcup (gleichzeitig EM) in Lillehammer, Norwegen

09.20 Uhr, Herren (Eurosport 2 und ZDF/live ca. 11.30) 13.00 Uhr, Team-Staffel

Nach zwei Podestplätzen in Whistler (2.) und Altenberg (3.) wartet Weltmeister Felix Loch noch immer auf seinen ersten Saisonsieg. 2013 und 2016 feierte der Weltmeister seine beiden EM-Titel. Titelverteidiger ist der Gesamt-Weltcupsieger Semjon Pawlitschenko.