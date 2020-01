Volleyballerinnen fehlt nur noch ein Sieg zur Olympia-Qualifikation

Apeldoorn. Die deutschen Volleyballerinnen stehen kurz vor der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Einen Tag nach dem Aus der Männer kämpfte sich die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski überraschend bis ins Finale ihres entscheidenden Turniers in den Niederlanden vor. Die Schmetterkünstlerinnen bezwangen im Halbfinale des Qualifikationsturniers in Apeldoorn die Gastgeberinnen klar mit 3:0. Jetzt fehlt den deutschen Volleyballerinnen nur noch ein Sieg für die erste Olympia-Qualifikation seit 16 Jahren.

