Düsseldorf 16 der 18 Fußball-Bundesligisten gehen in der Winterpause auf Reisen. Im Trend liegt dabei das Ziel Spanien. Der FC Bayern sieht seine Tour nach Katar als Teil einer wichtigen Mission.

Viva Espana: Bundesliga-Klassentreffen in Spanien

Den Stress einer USA-Reise tun sich nur zwei Vereine an, der FC Bayern zieht mit seinem Reiseziel erneut Kritik auf sich und der Erste und der Letzte bleiben gleich ganz zu Hause: Es gibt viele Optionen, die Winterpause in der Fußball-Bundesliga zu verbringen.

Doch in diesem Jahr ist der Trend eindeutig: Elf von 16 Erstligisten, die ein Vorbereitungs-Camp beziehen, schlagen dies in Spanien auf. Dazu auch noch 13 der 16 reisenden Zweitligisten. Die Türkei, einst noch Ort des Klassentreffens der Profi-Vereine im Januar, ist dagegen komplett out. Die Deutsche Presse-Agentur listet die Trends der Vorbereitung der Erstligisten auf:

¡VIVA ESPANA!: Spanien ist das neue El Dorado für das Winter-Quartier. Die meisten Vereine sind nicht zum ersten Mal an ihren Standorten. Denn die Bedingungen sind optimal. Borussia Dortmund erwarten in Marbella laut Wettervorhersage knapp 20 Grad, die Regenwahrscheinlichkeit soll bei null Prozent liegen. Weitere Vorteile des Klassentreffens: Testspiele und Vertragsverhandlungen fallen leicht. Und wenn die Rückrunde schief geht, fragt niemand, wieso der Verein dort hingereist ist.

UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN: Jürgen Klinsmann kam gerade zum Trainingsauftakt aus seinem Wohnort Huntington Beach nach Berlin, da geht es mit Hertha BSC schon wieder in die USA. Allerdings rund 4000 Kilometer von Kalifornien entfernt nach Orlando. "Orlando ist ein schöner Fleck, wo die Jungs dann auf dem Trainingsplatz auch etwas Sonne abkriegen", sagte Klinsmann. Allerdings treibt der frühere Bundestrainer den Umbau der Mannschaft rigoros voran und lässt zahlreiche Spieler nicht in den Genuss der Sonne Floridas kommen. Ebenfalls in die USA reist schon zum vierten Mal Eintracht Frankfurt. Beide Clubs treffen sich sogar zu einem Testspiel.

DIE WELTVERBESSERER: Im letzten Heimspiel protestierten die Fans mit einem Banner, auch auf der Jahreshauptversammlung gab es Kritik an Katar als Vorbereitungsort des FC Bayern München. Bereits zum zehnten Mal reist der Rekordmeister in das Gastgeberland der WM 2022, das immer wieder von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wird. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge begründet dies tatsächlich mit einer Art missionarischer Aufgabe. "Seit Bayern München Partner von Katar ist, hat es nachweislich eine Entwicklung in Sachen Menschen- und Arbeiterrechte zum Positiven gegeben", sagte Rummenigge.

DIE DAHEIMBLEIBER: Julian Nagelsmann ist Überzeugungstäter. Im Vorjahr blieb er schon mit Hoffenheim zu Hause. Und auch mit Herbstmeister RB Leipzig bereitet sich der Trainer in der Heimat auf die Rückrunde vor. Laut Wettervorhersage erwarten die Sachsen dort Temperaturen von 1 bis 7 Grad. Der Tabellenletzte aus Paderborn bleibt schon seit Jahren zu Hause. Weil "unsere Plätze durch große Nässe in Mitleidenschaft gezogen worden sind", ließ Trainer Steffen Baumgart nach Hinrunden-Ende noch mal die Möglichkeit eines Trainingslagers prüfen. Laut Geschäftsführer Martin Przondziono lohnt sich das aber für eine Woche nicht.

TÜRKEI: 2016 fuhren noch sieben Erstligisten nach Belek und Umgebung. Im Jahr darauf war es kein einziger mehr. Damals erfolgte der Schritt aus Sicherheitsbedenken, zurück ist seitdem keiner gegangen. Allerdings schlagen elf Drittligisten ihr Quartier in der Türkei auf, dazu die Zweitligisten VfL Osnabrück und SpVgg Greuther Fürth.

UND SONST? Im Vorjahr war Werder Bremen noch mit Unterstützung der Deutschen Fußball Liga nach Südafrika gereist. Diesmal fliegen die abstiegsbedrohten Bremer nach Mallorca. Außer Spanien, Portugal sowie den USA und Katar sind somit nur zwei weitere Länder vertreten: Wolfsburg reist nach Almancil in Portugal. Der FC Augsburg residiert in Bugibba auf Malta.

Eine Übersicht über die Winterfahrpläne der 18 Erstligisten:

Verein Ziel Trainingsl. Datum Trainingsl. Trainingsauftakt FC Bayern Katar 4. bis 10. Januar 4. Januar Bor. Dortmund Marbella/Spanien 4. bis 12. Januar 3. Januar RB Leipzig x x 6. Januar Bayer Leverkusen La Manga/Spanien 4. bis 11. Januar 3. Januar Bor. M'gladbach Jerez/Spanien 5. bis 11. Januar 4. Januar VfL Wolfsburg Almancil/Portugal 4. bis 11. Januar 4. Januar (Abreise ins TL) Eintr. Frankfurt Florida/USA 2. bis 10. Januar 2. Januar Werder Bremen Mallorca/Spanien 3. bis 11. Januar 2. Januar TSG 1899 Hoffenheim Marbella/Spanien 3. bis 10. Januar 3. Januar Fort. Düsseldorf Marbella/Spanien 4. bis 11. Januar 3. Januar Hertha BSC Florida/USA 2. bis 10. Januar 29. Dezember Mainz 05 Estepona/Spanien 5. bis 12. Januar 3. Januar SC Freiburg Sotogrande/Spanien 6. bis 12. Januar 3. Januar Schalke 04 Fuente Alamo/Spanien 3. bis 9. Januar 3. Januar FC Augsburg Malta 5. bis 11. Januar 4. Januar 1. FC Köln Benidorm/Spanien 4. bis 11. Januar 4. Januar SC Paderborn x x 2. Januar Union Berlin Alicante/Spanien 4. bis 12. Januar 2. Januar