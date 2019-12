Widerwillig: Russland legt Einspruch gegen Olympiasperre ein

Moskau Der Chef der russischen Antidopingagentur glaubt allerdings selbst nicht an den Erfolg – und legt einen eigenen Brief bei.

Das juristische Tauziehen um Russlands Dopingsperre ist eröffnet. Am Freitag machte die Sport-Großmacht ihre Ankündigung wahr und legte fristgerecht Widerspruch gegen den von der Welt-Antidopingagentur (WADA) verhängten Vierjahresbann ein. Nun steht eine monatelange Auseinandersetzung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS bevor, die sich bis zu den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) hinziehen könnte.

„Wir haben heute eine ganze Reihe Dokumente an die WADA geschickt. Darunter auch die Mitteilung, dass wir die Sanktionen nicht akzeptieren“, sagte Juri Ganus, Chef der russischen Antidopingagentur RUSADA. Bereits in der vergangenen Woche hatte Russland diesen Schritt angekündigt. Da der Einspruch aufschiebende Wirkung hat, werden die Sanktionen zunächst nicht rechtskräftig.

Unter anderem hatte sich Staatspräsident Wladimir Putin für einen juristischen Kampf gegen die Sperre starkgemacht. Die Sanktionen seien „politisch motiviert“ und verstießen gegen den „gesunden Menschenverstand“. Wenig später nach den eindringlichen Worten beschloss der Aufsichtsrat der RUSADA, Widerspruch einzulegen.

RUSADA-Chef Ganus verfasst eigenen Brief

Ganus, der keinen Sitz im Aufsichtsrat hat, musste sich diesem Votum beugen. Sehr zu seinem Unwillen. Er war in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder als Kritiker der russischen Sportfunktionäre aufgefallen. Am Freitag erklärte er, er habe daher auch einen eigenen Brief an die WADA verfasst, in dem er seine persönliche Einstellung deutlich gemacht habe.

„Mit Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass alle meine Versuche, Veränderungen an der RUSADA-Mitteilung herbeizuführen, gescheitert sind“, schrieb er darin. Der französischen Nachrichtenagentur AFP teilte er zudem am Donnerstag mit, es sei „praktisch unmöglich“, gegen die Sperre der WADA vorzugehen.

Die WADA hatte am 9. Dezember wegen Manipulationen an Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor weitreichende Sanktionen gegen Russland beschlossen. Neben der Suspendierung der RUSADA darf Russland unter anderem als Nation nicht an bestimmten sportlichen Großereignissen wie Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilnehmen oder diese ausrichten.

Verschärft der CAS die Sanktionen gegen Russland?

Russische Sportler dürfen bei diesen Events unter bestimmten Voraussetzungen als „neutrale Athleten“ starten. Betroffen könnten davon unter anderem die Sommerspiele in Tokio 2020 und die Winterspiele in Peking 2022 sowie die Fußball-WM 2022 in Katar sein.

Der nun getätigte Schritt ist für Russland aber nicht ohne Risiko. Der CAS könnte sogar härtere Sanktionen als die WADA verhängen. „Es gibt diese Möglichkeit“, sagte Ganus, der zudem erklärte, vor allem seine Amtskollegen aus den USA und Großbritannien könnten sich dafür aussprechen.

Wird das Verfahren noch vor Olympia eröffnet?

Wann das Verfahren vor dem CAS eröffnet wird, ist derzeit noch völlig offen. Auch, wie lange es dauern wird. Der Sportrechtsexperte Michael Lehner hatte zuletzt angezweifelt, dass dies vor der Eröffnungsfeier in Tokio geschehen werde.

Bereits die Sommerspiele in Rio 2016 waren vom russischen Dopingskandal überschattet gewesen. Damals herrschte bis kurz vor dem Start der Wettkämpfe große Verwirrung darum, welche russischen Athleten starten dürften. Bei den Winterspielen in Pyeonchang 2018 kämpften russische Sportler als „Olympic Athletes from Russia“ um Medaillen.