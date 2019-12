Eintracht Frankfurt in K.o.-Runde der Europa League

Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt steht in der Zwischenrunde der Europa League. Der Fußball-Bundesligist verlor am Abend zwar gegen Vitoria Guimarães aus Portugal mit 2:3. Durch das 2:2-Unentschieden im Parallelspiel des FC Arsenal bei Standard Lüttich zogen die Hessen aber dennoch in die K.o.-Runde ein. Im 20. und letzten Europa-League-Spiel der Eintracht im Jahr 2019 trafen Danny da Costa und zwei mal Daichi Kamada für die Gastgeber.