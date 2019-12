EM 2020: ZDF zeigt erstes DFB-Spiel

Berlin. Das ZDF überträgt am 16. Juni 2020 das erste EM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich. Die Partie in München wird um 21.00 Uhr angepfiffen.

Wie Das Erste weiter mitteilte, ist das Eröffnungsspiel der multinationalen Europameisterschaft zwischen Italien und der Türkei am 12. Juni (21.00 Uhr) in Rom in der ARD zu sehen. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion am 12. Juli 2020 (21.00 Uhr) wird vom ZDF übertragen.

Das Duell zwischen Titelverteidiger Portugal und der DFB-Auswahl ist am 20. Juni (18.00 Uhr) im ARD-Programm zu sehen. Auch das dritte Gruppenspiel der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw findet in München statt. Der Gegner der Deutschen in der Partie am 24. Juni (21.00 Uhr) steht allerdings noch nicht fest; dieses Team muss sich im März noch über die Playoffs qualifizieren. Die EURO 2020 findet zum 60-jährigen Jubiläum des Turniers in zwölf Ländern statt.