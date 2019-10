Kölns Geschäftsführer Veh hört auf – kommt Rettig?

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 31. Oktober 2019:

Bundesligist SC Freiburg baut auf das Talent Lino Tempelmann. Die Breisgauer haben den Vertrag mit dem 20 Jahren alten Mittelfeldspieler verlängert. Über die Vertragsdauer gab der SC wie gewohnt keine Auskunft. Tempelmann kam 2017 von 1860 München nach Freiburg.

In der aktuellen Saison stand der U-20-Nationalspieler sechsmal im Bundesliga-Kader. Am vergangenen Sonnabend feierte Tempelmann gegen RB Leipzig (2:1) sein Debüt in der Eliteklasse.

Wegen gravierender Terminprobleme droht Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool mit einem Rückzug seines Teams aus dem englischen Ligapokal. Nach derzeitigem Stand soll der Champions-League-Sieger am 17. Dezember sein Viertelfinale in dem Wettbewerb bei Aston Villa und einen Tag später bei der Club-WM in Katar das Halbfinale spielen. „Wenn es da keine vernünftige Lösung gibt, dann spielen wir nicht“, sagte Klopp laut „The Guardian“. Derzeit wird diskutiert, das Spiel in die zweite Januarwoche zu verlegen.

Liverpool hatte am Mittwochabend das Viertelfinale des Ligapokals durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal erreicht. Nach der regulären Spielzeit hatte es 5:5 gestanden. Bei Arsenal glänzte Mesut Özil in seinem ersten Einsatz seit dem 24. September mit einer direkten Vorlage sowie zwei weiteren Torbeteiligungen. Nach 65 Minuten wurde der Weltmeister von 2014 ausgewechselt.

Armin Veh wird am Saisonende sein Engagement als Geschäftsführer beim 1. FC Köln beenden. Dies teilte der Bundesligist mit, nachdem über den Ausstieg des 58-Jährigen schon länger spekuliert worden war.

Hört als Geschäftsführer des 1. FC Köln am Saisonende auf: Armin Veh. Foto: dpa

Veh, der seit knapp zwei Jahren in Köln arbeitet, hatte einen Vertrag bis zum Saisonende. Ausschlaggebend seien persönliche Gründe, teilte der frühere HSV-Trainer mit. "Ich stehe seit mehr als 30 Jahren im Profifußball in der ersten Reihe und habe in den Überlegungen und Gesprächen über die Zukunft gespürt, dass ich derzeit nicht über den Sommer hinaus planen und mich auf einen derart verantwortungsvollen Job festlegen möchte", hieß es in einer Mitteilung des Clubs.

Der neue FC-Präsident Werner Wolf ist guter Dinge, dass die Entscheidung von Veh die aktuelle Situation des Clubs nicht negativ beeinflussen wird. "Unabhängig von der Frage, wer die Position des Sport-Geschäftsführers beim 1. FC Köln künftig übernehmen wird, ist der FC voll handlungsfähig. Wir werden jetzt in Ruhe und vor dem Hintergrund der sportlichen Entwicklung über die weiteren Schritte zur Neubesetzung beraten", betonte der Clubchef. Als mögliche Nachfolger werden der frühere FC- und St.-Pauli-Manager Andreas Rettig und der ehemalige Kölner Spieler Horst Heldt gehandelt. Weitere Kandidaten sind Samir Arabi vom Zweitligisten Arminia Bielefeld und Erik Stoffelshaus, der zuletzt bei Lokomotive Moskau aktiv war.

Trotz seines frühen Treffers zur Führung hat Julian Gressel mit Titelverteidiger Atlanta United den erneuten Einzug ins Play-off-Finale der Major League Soccer (MLS) verpasst. Der 25 Jahre alte Franke, der in der 4. Minute getroffen hatte, verlor mit seinem Team das Endspiel der Eastern Conference 1:2 (1:1) gegen Toronto FC.

Die Kanadier müssen im Finale am 10. November bei den Seattle Sounders antreten, die sich am Vortag 3:1 (2:1) bei Los Angeles FC durchgesetzt hatten. Schon 2016 und 2017 standen sich beide Klubs in den Endspielen gegenüber. Vor drei Jahren gewann Seattle, ein Jahr später setzte sich Toronto durch.

ZDF-Journalistin Katrin Müller-Hohenstein und Sky-Experte Dietmar Hamann bilden bei der ersten gemeinsamen Fußball-Übertragung der TV-Sender das Moderationsduo. Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München wird am Sonnabend (15.30 Uhr) live im Zweiten und bei Sky zu sehen sein. Für beide Anbieter kommentiert ZDF-Reporter Oliver Schmidt.

Der Pay-TV-Sender kooperiert das zweite Mal mit einem öffentlich-rechtlichen Sender bei einer der Bundesliga-Übertragung. Eine ähnliche Aktion hatte es bereits im April gegeben, als die ARD das Derby zwischen Dortmund und Schalke live übertragen hatte. 5,38 Millionen Menschen hatten damals im Ersten zugesehen. Neben der indirekten Werbung für das eigene Produkt erhält Sky auch Lizenzgebühren vom jeweiligen Free-TV-Sender.

Normalerweise laufen lediglich drei Spiele pro Saison im frei zugänglichen Fernsehen. Das ZDF besitzt die Rechte für den 1., 17. und 18. Spieltag. Die übrigen Partien werden nur für Kunden von Sky oder des ebenfalls kostenpflichtigen Internet-Anbieters DAZN gezeigt. Zwei Spiele pro Saison dürfte Sky zusätzlich im Free-TV ausstrahlen. Das Gleiche gilt für DAZN, das die Rechte vor der Saison von Discovery/Eurosport übernommen hatte.

Real Madrid um Nationalspieler Toni Kroos ist dank eines deutlichen Heimerfolges wieder erster Verfolger von Titelverteidiger FC Barcelona. Die Königlichen gewannen in der spanischen Fußball-Liga Primera División auch dank eines Treffers von Kroos am Mittwochabend mit 5:0 (3:0) gegen CD Leganés und rücken damit bis auf einen Zähler an die Katalanen heran.

Real Madrid – Leganés Highlights

Der deutsche Weltmeister von 2014 hatte in der achten Minute das zwischenzeitliche 2:0 erzielt. Zuvor brachte Rodrygo (7.) die Gastgeber in Führung, Sergio Ramos legte noch vor dem Wechsel (24.) per Foulelfmeter nach.

In der zweiten Halbzeit ließ es Real etwas langsamer angehen. Kroos hatte nach 62 Minuten Feierabend, für ihn kam der kroatische Vize-Weltmeister Luka Modric. Karim Benzema, der zuvor schon zwei Tore sehenswert vorgelegt hatte, sorgte mit einem weiteren Elfmeter (69.) für das vierte Tor. Den Schlusspunkt setzte der aus Frankfurt gekommene Stürmer Luka Jovic (90.+1).

Cristiano Ronaldo hat den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin wieder an die Tabellenspitze der Serie A geschossen. Der Superstar entschied ein wildes Spiel gegen den CFC Genua - mit einem verwandelten Elfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte er für das 2:1 (1:1). Juve spielte fast die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl, insgesamt gab es drei Platzverweise. Damit verdrängte Juve wieder Inter Mailand von der Tabellenspitze, das am Dienstag ein 2:1 (1:0) bei Brescia Calcio vorgelegt hatte. Turin hat einen Zähler mehr als Inter auf dem Konto, Genua belegt Platz 17.

Juventus Turin – CFC Genua Highlights

Leonardo Bonucci (36.) brachte Turin am Mittwoch per Kopf in Führung, Cristian Kouame (41.) glich noch vor der Pause aus. Der Abschluss des Ivorers wurde abgefälscht, Juve-Keeper Gianluigi Buffon war ohne Abwehrchance. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Genuas Francesco Cassata (51.) spielte Turin fortan in Überzahl. Auch Federico Marchetti, Ersatzkeeper der Gäste, sah Rot (61.).

Beim Titelverteidiger aus Turin musste Adrien Rabiot (87.) ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz. Dann bewies Ronaldo vom Elfmeterpunkt Nervenstärke.