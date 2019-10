Switolina bei Tennis-Saisonfinale im Halbfinale

Titelverteidigerin Jelina Switolina hat sich bei den WTA Finals in Shenzhen für das Halbfinale qualifiziert.

Shenzhen. Titelverteidigerin Jelina Switolina hat sich bei den WTA Finals in Shenzhen für das Halbfinale qualifiziert. Die ukrainische Tennisspielerin setzte sich gegen Wimbledon-Siegerin Simona Halep aus Rumänien 7:5, 6:3 durch.

Damit gelang der Weltranglisten-Achten ihr zweiter Sieg in der Vorrunde; sie ist sicher unter den besten Zwei ihrer Gruppe. Vor einem Jahr war Switolina mit dem Titelgewinn beim Saisonabschluss der besten Tennis-Damen ihr größter Erfolg gelungen. Das Turnier wird erstmals in China ausgetragen und ist mit 14 Millionen US-Dollar dotiert. Die Kielerin Angelique Kerber verpasste in ihrer schwachen Saison die Qualifikation.