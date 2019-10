Ist auch in Japan ein Star: Tiger Woods.

Tiger Woods bei PGA-Turnier in Japan an der Spitze

Chiba. US-Golfstar Tiger Woods ist überragend in das Premieren-Turnier der PGA-Tour in Japan gestartet. Der 43 Jahre alte Kalifornier übernahm bei der ZOZO Championship in Chiba gemeinsam mit seinem Landsmann Gary Woodland (beide 64 Schläge) die Führung nach dem ersten Tag.

Japans Star Hideki Matsuyama liegt einen Schlag hinter dem US-Duo. Die mit 9,5 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung im Accordia Golf Narashino Country Club ist das erste Turnier in der Geschichte der US-Tour auf japanischem Boden.

Woods zeigte beim ersten Turnierstart nach seiner Knie-Operation eine starke Leistung. Der 15-malige Major-Sieger spielte auf dem Par-70-Kurs rund 50 Kilometer nordöstlich der japanischen Hauptstadt Tokio neun Birdies; drei Schlagverluste zu Beginn seiner Runde verhinderten ein noch besseres Ergebnis.

Für die langjährige Nummer eins der Welt ist es die 23. Saison auf der PGA-Tour. Bisher gewann Woods 81 Turniere auf der US-Tour, nur US-Legende Sam Snead konnte mit 82 Siegen einen Titel mehr einspielen. Ende August hatte sich Woods bereits zum fünften Mal am linken Knie operieren lassen.