Zagreb. Die deutschen Handballer nähern sich etwas mehr als zwei Monate vor der Europameisterschaft ihrer Turnierform. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop gewann ihr erstes Testspiel in Zagreb gegen Kroatien mit 26:25. Der im ersten Durchgang starke Rechtsaußen Tobias Reichmann war mit fünf Treffern bester Werfer des Teams von Bundestrainer Christian Prokop. Bereits am Samstag steht das Rückspiel beim Tag des Handballs in der ausverkauften Arena in Hannover an.

