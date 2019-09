Trotz Problemen nach Sturz: Martin im Zeitfahren am Start

Tony Martin geht trotz anhaltender Probleme in seiner Spezialdisziplin, dem Zeitfahren, an den Start.

Harrogate. Rekordweltmeister Tony Martin wird trotz seiner Probleme im Zuge der Sturzverletzungen bei der Spanien-Rundfahrt am Mittwoch am WM-Einzelzeitfahren im englischen Harrogate teilnehmen.

"Wenn ich nicht krank werde, bin ich am Mittwoch am Start", sagte der 34-Jährige. Martin hatte zum Auftakt mit der Mannschaft Silber im Mixed-Teamzeitfahren gewonnen, allerdings präsentierte er sich noch nicht in Bestform. So musste er wenige Kilometer vor der Übergabe seine Teamkollegen ziehen lassen.

Martin, der von einer tiefen Wunde über dem rechten Auge gezeichnet ist, beklagte noch Schmerzen im Brustkorb. Er habe Probleme bei hoher Belastung oder wenn er aus dem Sattel gehe. "Ich habe noch ein paar Tage Zeit. Ich merke, dass ich von Tag zu Tag positive Schritte mache. Ich gehe davon aus, dass ich noch ein paar Prozentpunkte dazu gewinnen werde", ergänzte der Wahl-Schweizer, der viermal das WM-Einzelzeitfahren gewonnen hatte.

Die Premiere des Mixed-Wettbewerbs habe Spaß gemacht, "auch mal länger mit den Frauen zusammenzuarbeiten". Ob das Format aber Zukunft hat, zweifelte Martin an. "Was schade ist, dass wir Männer keine tolle Leistung gebracht haben. Und die Frauen wären für sich gesehen um Gold gefahren. Sie sind jetzt ein bisschen um ihre Medaille gebracht worden. Hier werden zwei Sachen gemixt, die so primär nicht zusammengehören", betonte Martin. Vierer-Mannschaftszeitfahren bei Männern und Frauen seien vielleicht attraktiver.