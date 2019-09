Bayerns Sven Ulreich: Torwart-Debatte um Neuer "zu Unrecht"

München. Manuel Neuers Bayern-Stellvertreter Sven Ulreich hat kein Verständnis für die Torwart-Debatte bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

"Die Diskussion über ihn gibt es zu Unrecht, Manuel ist für mich die Nummer eins", sagte der Reserve-Keeper der Münchner in einem Sport1-Interview. Zuvor hatte Marc-André ter Stegen mit einer öffentlichen Klage über seine Reservistenrolle im DFB-Team einen Disput auch mit Kapitän Neuer ausgelöst.

"Ich verstehe, dass er angefressen ist, aber so ist es nun mal im Sportleben. Manchmal muss man sich hinten anstellen und warten, bis die eigene Chance kommt", sagte Ulreich. Für ter Stegen (27), der beim FC Barcelona derzeit in starker Form ist, sei die Lage bei der Nationalelf zwar "bitter". "In Deutschland hat er mit Manu aber einen anderen herausragenden Torwart vor sich, der sogar einen Tick besser ist", sagte der 31 Jahre alte Ulreich.

Neuer (33) sei nach einigen Verletzungsproblemen wieder "ganz der Alte", versicherte der Bayern-Profi. "Für die DFB-Trainer wird es auch nicht zur Diskussion stehen, wer die Nummer eins ist", fügte Ulreich hinzu.

Zuvor hatten bereits die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge mit scharfen Worten in die Debatte eingegriffen, ter Stegens Aussagen kritisiert und von den Verantwortlichen der Nationalmannschaft mehr Rückendeckung für Neuer gefordert. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte die Attacken der Münchner Clubführung zurückgewiesen.