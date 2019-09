Neapel. Titelverteidiger FC Liverpool ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Champions League gestartet. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor am Dienstagabend mit 0:2 (0:0) beim SSC Neapel.

Die Treffer für die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Carlo Ancelotti erzielten der Belgier Dries Mertens in der 81. Minute per Foulefmeter und der Spanier Fernando Llorente in der Nachspielzeit. An die Spitze der Gruppe E setzte sich der FC Salzburg aus Österreich durch einen 6:2-Erfolg gegen KRC Genk.