BVB schlägt Leverkusen klar – zwölf Verletzte im Rheinderby

Borussia Dortmund ist zwei Wochen nach der ersten Bundesliga-Niederlage die erhoffte Wiedergutmachung gelungen. Der BVB setzte sich mit 4:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen durch und kletterte vorerst an die Tabellenspitze. Das Rheinderby gewann Borussia Mönchengladbach am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Köln. Die Partie wurde durch einen Böllerwurf überschattet, bei dem zwölf Ordner und Fotografen verletzt wurden.

Der FC Augsburg feierte gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 (2:0) seinen ersten Saisonsieg, Hertha BSC ist nach dem 1:2 (0:1) beim 1. FSV Mainz 05 Tabellenletzter. Aufsteiger Union Berlin musste sich Werder Bremen mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 4:0

Dortmunds Spieler freuen sich nach dem 1:0 durch Paco Alcacer. Foto: dpa

Borussia Dortmund hat die passende Antwort auf den Ausrutscher beim Aufsteiger Union Berlin gegeben. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre besiegte Bayer Leverkusen verdient mit 4:0 (1:0) und setzte sich mit neun Punkten in der Spitzengruppe der Bundesliga fest.

Beide Teams mussten kurzfristige Ausfälle verkraften. Beim BVB fehlte Lukasz Piszczek (muskuläre Probleme), die Gäste mussten auf Kerem Demirbay (familiäre Gründe) verzichten. Paco Alcácer (28.), Marco Reus (50., 90.) und Raphael Guerreiro (83.) erzielten die Treffer beim fünften Heimsieg des BVB gegen Leverkusen (7 Punkte) in Serie. Für Dortmund war es vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park gleichzeitig eine gelungene Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona am Dienstag.

1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach 0:1

Mönchengladbachs Alassane Plea (r.) freut sich über sein Tor zum 1:0 mit Denis Zakaria. Foto: dpa

Borussia Mönchengladbach hat seinen ersten Großauftrag dieser Saison erfüllt und das rheinische Derby gewonnen. Beim Aufsteiger 1. FC Köln setzte sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Rheinenergiestadion verdient mit 1:0 (1:0) durch und hält mit dem zweiten Saisonsieg Kontakt zu den vorderen Tabellenplätzen.

Stürmer Alassane Plea (14.) avancierte mit seinem Treffer zum Derby-Helden. Die Kölner um Trainer Achim Beierlorzer kassierten die dritte Niederlage im vierten Spiel und müssen am kommenden Sonnabend bei Rekordmeister Bayern München antreten. Die Borussia kletterte durch den Erfolg zunächst auf Rang fünf.

Überschattet wurde das Derby durch einen Zwischenfall: Bei einem Böllerwurf sind während des Spiels sind zwölf Personen verletzt worden. Wie der FC mitteilte, wurden bei dem Wurf aus dem Kölner Fan-Block während der zweiten Halbzeit Ordner, Volunteers und Fotografen verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der FC glaubt den Täter bereits gefunden zu haben. Eine Person wurde kurz danach abgeführt.

1. FC Union Berlin – Werder Bremen 1:2

Bremens Davy Klaassen jubelt nach seinem Führungstor durch Elfmeter für Werder Bremen. Foto: dpa

Drei Elfmeter, zwei Platzverweise, jede Menge strittige Szenen und Schwerstarbeit für den Video-Assistenten: Über den 2:1 (1:1)-Sieg der Werder-Notelf bei Aufsteiger 1. FC Union wird noch lange diskutiert werden. Dank eines verwandelten Foulelfmeters von Ersatzkapitän Davy Klaassen (5. Minute) und eines Kopfballtreffers von Niclas Füllkrug (55.) hat sich Bremen in einer heiß umkämpften Partie den ersten Auswärtssieg der Saison gesichert.

Der Berliner Neuling traf vor 22 012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei durch Sebastian Andersson ebenfalls vom Elfmeterpunkt (14.), konnte aber nicht an die Leistung vom vorangegangenen 3:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund anknüpfen. In der hektischen Schlussphase sahen Union-Verteidiger Neven Subotic und Bremens Nuri Sahin Gelb-Rot und Trainer Florian Kohfeldt Gelb. Unmittelbar vor dem Siegtreffer war Klaasen mit einem weiteren Foulelfmeter an Union-Keeper Rafal Gikiewicz gescheitert.

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt 2:1

Augsburgs Torschütze Marco Richter (v) und Florian Niederlechner jubeln über den Treffer zum 1:0. Foto: dpa

Eintracht Frankfurt hat fünf Tage vor dem Start in die Europa League einen herben Dämpfer in der Bundesliga hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor beim FC Augsburg mit 1:2 (0:2). Während dem bisher noch sieglosen FCA der erhoffte Befreiungsschlag gelang, leistete sich die Eintracht vor ihrem mit Spannung erwarteten Europa-Auftakt am Donnerstag gegen den FC Arsenal die zweite Saisonniederlage.

Marco Richter erzielte in der 35. Minute das 1:0 für den FCA. Die Führung der Gastgeber war zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaft. Kurz vor der Pause legte Florian Niederlechner mit einem sehenswerten Schuss sogar noch nach (43.). Lange Zeit fanden die Gäste keine Lücke, ehe Goncalo Paciencia (73.) das Anschlusstor gelang.

1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC 2:1

Der Berliner Marko Grujic (r) und der Mainzer Edimilson Fernandes kämpfen im Mittelfeld um den Ball. Foto: dpa

Dem FSV Mainz 05 ist ein erster Befreiungsschlag gelungen. Mit dem ersten Saisonsieg beim 2:1 (1:0) gegen Hertha BSC haben die Rheinhessen ihre Negativserie von drei verlorenen Partien in der Fußball-Bundesliga beendet und die ersten Punkte geholt. Der Gastgeber musste im Keller-Duell vor 22.798 Zuschauern aber bis zum Abpfiff um den Erfolg zittern.

Den Treffer von Robin Quaison (40. Minute) konnte Marko Grujic (83.) ausgleichen. Doch in der 88. Minute gelang Jeremiah St. Juste doch noch das Siegtor. Mit dem Erfolg setzten sich die Mainzer vom letzten Tabellenplatz ab, den nun die Berliner einnehmen.

Fortuna Düsseldorf – VfL Wolfsburg 1:1

Düsseldorfs Robin Bormuth (r.) und Wolfsburgs Wout Weghorst kämpfen um den Ball. Foto: dpa

Fortuna Düsseldorf hat sich im Duell zweier ersatzgeschwächter Teams mit viel Leidenschaft ein 1:1 (1:1) gegen Europapokal-Teilnehmer VfL Wolfsburg erkämpft. Nico Gießelmanns allerdings irregulärer Hammer zum 1:0 (16. Minute) reichte dem engagierten Team von Trainer Friedhelm Funkel am Freitag nicht zum ersten Bundesligasieg überhaupt gegen die Niedersachsen. Vor der Führung war der Ball im Aus gewesen, der Videoschiedsrichter überstimmte den Unparteiischen Manuel Gräfe aber nicht. Torjäger Wout Weghorst glich für den VfL noch vor der Pause zum gerechten Unentschieden aus (29.).

Der Niederländer hatte in der Vorsaison in zwei Spielen gegen die Fortuna bereits vier Treffer erzielt. Wolfsburg bleibt als Zweiter mit nun acht Punkten aus vier Spielen weiterhin ungeschlagen, überzeugte vor 36.758 Zuschauern spielerisch aber nach wie vor nicht.