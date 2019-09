Löwentrainer Strobl: Alles läuft in die richtige Richtung

Draußen vor der Tunica-Halle scheint die Zeit still zu stehen. Die Riesen-Baustelle um die neue Feuerwehr-Leitzentrale samt neuer Kanalisation bis fast an den Ring sieht gefühlt so unfertig aus wie vor Monaten. Drinnen in der Halle dagegen mag der Blick auf den Kalender zuweilen für etwas...