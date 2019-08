Medwedew holt ersten Titel bei einem Masters-Turnier

Cincinnati Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Masters-Series-Turnier gewonnen. Der 23-Jährige entschied das Endspiel von Cincinnati gegen den Belgier David Goffin mit 7:6 (7:3), 6:4 für sich.

"Endlich eine Trophäe in den Händen zu halten, ist großartig", sagte Medwedew, der vor einer Woche das Finale in Montreal gegen Rafael Nadal und vor zwei Wochen das Endspiel in Washington gegen Nick Kyrgios noch jeweils verloren hatte. Montreal und Cincinnati zählen zur zweithöchsten Kategorie unterhalb der vier Grand Slams.

Der neue Weltranglisten-Fünfte Medwedew hatte im Halbfinale die serbische Nummer eins Novak Djokovic und zuvor auf dem Weg zu seinem insgesamt fünften Turniersieg auch den Warsteiner Jan-Lennard Struff bezwungen. "Ich hatte so viel Energie diese Woche, vor allem nachdem ich Novak geschlagen habe. Cincinnati wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", sagte Medwedew.

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev war in Cincinnati gleich zum Auftakt gescheitert. Der 22-Jährige reist damit ohne große Spielpraxis nach New York, wo am 26. August das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ansteht. Bei den Damen gewann die 24 Jahre alte Amerikanerin Madison Keys durch ein 7:5, 7:6 (7:5) gegen die zehn Jahre ältere Swetlana Kusnezowa aus Russland den Titel.