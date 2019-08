Eintracht Braunschweig: Sauerland wechselt ins Ruhrgebiet

Braunschweig. David Sauerland schließt sich Rot-Weiß Essen an. Der Vertrag wird in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

David Sauerland verlässt Eintracht Braunschweig und wechselt zu Rot-Weiss Essen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Der bis zum 30. Juni 2020 laufende Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. „David verfügt über sehr viel Potenzial, leider konnte er sich bei uns vor allem aufgrund der sportlich schwierigen Situation in der vergangenen Saison nicht so weiterentwickeln, wie erhofft. Wir wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute“, sagt Sportdirektor Peter Vollmann in einer Pressemitteilung. red