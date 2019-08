Behörden entlasten HSV-Profi Jatta: Reisepass echt

Hamburg Im Wirrwarr um Bakery Jatta vom Hamburger SV deutet sich möglicherweise eine Wendung an. Zwei Tage vor dem Pokal-Spiel des Fußball-Zweitligisten sind die Zweifel an der Identität des Offensivspielers geringer geworden. Die Bremer Innenbehörde teilte dem "Hamburger Abendblatt" Einzelheiten zur Einreise Jattas mit. Der Gambier sei im Sommer 2015 ohne gültigen Reisepass nach Deutschland gekommen. Danach soll er einen Pass in seiner Heimat beantragt haben, der auf dem Postweg nach Deutschland geschickt wurde. Die Echtheit des Dokuments soll laut "Abendblatt" überprüft worden sein.

