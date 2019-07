Nächste Testpleite für Real: 0:1 in München gegen Tottenham

München Real Madrid und Trainer Zinédine Zidane haben in der Vorbereitung auf die neue Saison die nächste Niederlage kassiert. Die Königlichen um Fußball-Nationalspieler Toni Kroos verloren beim Audi Cup in München gegen Tottenham Hotspur mit 0:1. Am Wochenende hatte Real eine deprimierende 3:7-Pleite gegen Atlético Madrid eingesteckt. Der Druck auf Zidane und sein alterndes Starensemble wächst stetig. Tottenham bestreitet bei dem Turnier des FC Bayern morgen das Finale. Entweder gegen die Münchner Gastgeber oder gegen Fenerbahçe Istanbul.