Eintracht ist bereit für den Stresstest

Die Vorfreude ist groß bei Eintracht Braunschweig vor dem Start in die Drittligasaison am Samstag beim 1. FC Magdeburg (17.45 Uhr/ARD). Für Christian Flüthmann ist es „nicht nur ein Spiel“, sondern ein ganz besonderes, schließlich steht der 37-Jährige erstmals als Eintracht-Cheftrainer in einem...