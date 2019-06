ALBA Berlin gewinnt zum Halbfinal-Auftakt in Oldenburg

Oldenburg ALBA Berlin hat den ersten Schritt in Richtung der Finalserie der Basketball-Bundesliga gemacht. Die Hauptstädter setzten sich zum Halbfinal-Auftakt bei den EWE Baskets Oldenburg mit 100:93 durch und gingen in der Best-of-five-Serie 1:0 in Führung.

Erfolgreichster Werfer des achtmaligen deutschen Meisters von Trainer Aito Garcia Reneses war Peyton Siva mit 26 Punkten. Für Oldenburg trafen Will Cummings und Rasid Mahalbasic mit je 21 Punkten am sichersten. Spiel zwei findet am Mittwoch (20.30 Uhr/Magenta Sport) in Berlin statt.

In einem lange umkämpften Spiel hatten die Oldenburger in der ersten Halbzeit klare Vorteile bei den Rebounds und zeigten sich aus der Nahdistanz treffsicher. Zwar führten die Gastgeber schnell mit 9:2, zum Seitenwechsel lagen die Berliner jedoch knapp mit 46:44 vorn. Nach der Pause zog ALBA, das kurzfristig auf den Amerikaner Derrick Walton (Knöchelprobleme) verzichten musste, erstmals mit zehn Punkten davon (56:46). Oldenburg kämpfte sich zwar zurück, machte sich durch Foulprobleme das Leben jedoch selbst zu schwer.

In der ersten Runde hatte sich Oldenburg souverän mit 3:0 gegen die Telekom Baskets Bonn durchgesetzt, ebenso wenig Mühe hatte ALBA beim 3:0 gegen ratiopharm Ulm. Mögliche Finalgegner sind Titelverteidiger FC Bayern München und Überraschungs-Aufsteiger RASTA Vechta, die das zweite Halbfinale bestreiten.