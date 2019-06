Boxweltmeister Joshua unterliegt Außenseiter Ruiz

New York Profiboxer Andy Ruiz Jr. hat für eine riesige Überraschung gesorgt: Der Amerikaner entthronte in New York den Vierfachweltmeister Anthony Joshua durch technischen K.o. in der 7. Runde.

Der 29-jährige Ruiz ist damit neuer Champion der Verbände WBO, IBF und WBA (Superchampion) sowie der weniger bedeutsamen IBO. Vor mehr als 20.000 Zuschauern im ausverkauften Madison Square Garden hatte Ruiz den Briten viermal zu Boden geschickt. Danach beendete der Ringrichter das Duell und erklärte Ruiz zum Sieger durch technischen K.o.

Für Joshua ging damit sein US-Debüt gründlich daneben. Der Bezwinger von Wladimir Klitschko musste seine erste Niederlage in 23. Profikampf hinnehmen. Ruiz hat in 34 Kämpfen 33 Mal gewonnen.