San Jose Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist mit Colorado Avalanche in den NHL-Playoffs ausgeschieden und könnte damit in den kommenden Tagen zur Weltmeisterschaft in die Slowakei nachreisen.

Der Stanley-Cup-Sieger des Vorjahres verlor mit Colorado das entscheidende siebte Spiel bei den San Jose Sharks mit 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) in der Viertelfinalserie der nordamerikanischen Profiliga. San Jose spielt nun im NHL-Halbfinale gegen die St. Louis Blues.

Der 27 Jahre alte Grubauer, der in dieser Saison bislang teilweise überragend gehalten hatte, zeigte am Mittwoch 24 Paraden, war bei den drei Gegentoren aber machtlos. Bundestrainer Toni Söderholm dürfte nun kurzfristig nach einem Tag Abstand für Grubauer mit dem Rosenheimer Kontakt aufnehmen.

Söderholm hatte zuvor bestätigt, bei seiner Kader-Nominierung auf die WM-Teilnahme mindestens eines NHL-Torhüters spekuliert zu haben. "Ja, klar", sagte Söderholm dazu der Deutschen Presse-Agentur vor dem WM-Start. "Alle unsere Spieler wissen, wie die Lage ist." Thomas Greiss von den New York Islanders hatte dagegen nach dem Playoff-Aus seines Teams verletzt abgesagt.

Der neue Bundestrainer war bei der Nominierung des WM-Kaders ins Risiko gegangen, als er auf die routinierten Dennis Endras vom Meister Mannheim und Danny aus den Birken vom Vize-Champion EHC Red Bull München verzichtet hatte. Bei den ersten deutschen WM-Spielen gegen Großbritannien und gegen Dänemark stehen entweder Düsseldorfs Mathias Niederberger oder Nürnbergs Niklas Treutle im deutschen Tor. Grubauer stünde wahrscheinlich erst im dritten deutschen Vorrundenspiel gegen Frankreich zur Verfügung.