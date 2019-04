Trifft in Stuttgart auf Angelique Kerber: Andrea Petkovic.

Petkovic macht in Stuttgart Duell mit Kerber perfekt

Stuttgart Tennisspielerin Andrea Petkovic hat das Achtelfinale in Stuttgart erreicht und das deutsche Duell mit Angelique Kerber perfekt gemacht.

Die 31-jährige Darmstädterin setzte sich am Dienstag in ihrem Erstrundenspiel gegen die spanische Qualifikantin Sara Sorribes Tormo 6:3, 6:4 durch. Bei ihrem ersten Auftritt in Stuttgart seit drei Jahren benötigte die Nummer 71 der Welt 1:52 Stunden für ihren Erfolg.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Kerber, die gerade erst erkrankt war, profitierte von der kurzfristigen Absage der rumänischen Topspielerin Simona Halep und erhielt für die erste Runde doch noch ein Freilos.