Berlin Die drei Top-Teams der Fußball-Bundesliga müssen heute bei schweren Gegnern ran. Tabellenführer Borussia Dortmund spielt beim heimstarken Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt. Der FC Bayern will bei Bayer Leverkusen an seine Serie von jüngst sieben Siegen in der Bundesliga anknüpfen. Bitter für den Rekordmeister: Torhüter Manuel Neuer fällt wegen einer Verletzung an der rechten Hand aus. Beim Samstagabendspiel des 20. Spieltags muss Borussia Mönchengladbach auf Schalke ran.

