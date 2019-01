Bestätigt: Jens Lehmann wird Co-Trainer des FC Augsburg

Augsburg Die Erfahrung von Jens Lehmann soll dem FC Augsburg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga helfen. Der frühere Nationaltorhüter wird ab sofort Co-Trainer von Coach Manuel Baum. Der 49-Jährige habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben, teilte der FCA am Montag mit. "Es ist eine tolle Chance für mich", wurde Lehmann in einer Mitteilung zitiert. Zuerst hatten "Bild" und "Sport Bild" über die überraschende Personalie berichtet. Schon am Dienstag soll Lehmann in Augsburg auf dem Trainingsplatz stehen.

