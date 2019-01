Biathletinnen enttäuschen ohne Dahlmeier - Horchler 34.

Oberhof Ihren Auftakt in den Heim-Weltcup in Oberhof haben sich die deutschen Biathletinnen anders vorgestellt. Karolin Horchler ist als 34. noch die Beste. Die Männer um Olympiasieger Arnd Peiffer wollen es am Freitag besser machen.

In Abwesenheit von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier haben die deutschen Biathletinnen zum Auftakt des Heim-Weltcups in Oberhof enttäuscht. Im Sprint über 7,5 Kilometer war Karolin Horchler als 34. noch die Beste.

Die 29-Jährige leistete sich einen Schießfehler und hatte im Ziel 1:28,2 Minuten Rückstand auf die fehlerfreie Lisa Vittozzi aus Italien, die ihren ersten Weltcupsieg feierte. Platz zwei sicherte sich die Französin Anais Chevalier vor der schwedischen Olympiasiegerin Hanna Öberg. Beide blieben ohne Schießfehler.

Während Dahlmeier noch immer nicht richtig fit ist und womöglich in der kommenden Woche bei den nächsten Heimrennen in Ruhpolding zurückkehrt, lieferten ihre Teamkolleginnen das schwächste Ergebnis des WM-Winters ab. Zweitbeste deutsche Skijägerin im Thüringer Wald wurde Denise Herrmann (4 Fehler) auf Rang 36. Franziska Hildebrand (2) beendete das erste Rennen des neuen Jahres auf Platz 40, Nadine Horchler (1) kam als 41. und Franziska Preuß (3) als 45. an. Anna Weidel (1) verpasste als 80. sogar die Qualifikation für die Verfolgung.

"Es war einfach richtig schlecht heute von mir am Schießstand, das fuchst mich wirklich. Das Endergebnis stellt mich absolut nicht zufrieden", sagte Preuß im ZDF und ergänzte: "Es hilft jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir versuchen jetzt, es besser zu machen. Jeder muss das jetzt für sich analysieren und mit den Trainern reden, was heute verkehrt gegangen ist."

Die Frauen sind weiter zu abhängig von Dahlmeier. Bei ihrem Comeback kurz vor Weihnachten hatte die Doppel-Olympiasiegerin den bislang einzigen Podestplatz für das Damen-Team in diesem Winter geholt. In Oberhof fehlt die 25-Jährige genau wie die dreimalige Weltmeisterin Vanessa Hinz. Am Montag soll wohl eine Entscheidung fallen, ob sie in Ruhpolding wieder dabei sind.

Mitte Oktober hatte Dahlmeier nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, kürzer treten zu müssen und war erst kurz vor Weihnachten erstmals im Weltcup gestartet. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft im März im schwedischen Östersund soll sie behutsam aufgebaut werden. "Weniger ist manchmal mehr!", hatte die Bayerin erklärt, als ihr Oberhof-Verzicht bekannt wurde.

Ex-Weltmeister Erik Lesser hofft derweil, im Männer-Sprint am Freitag (14.30 Uhr) wieder angreifen zu können. Ganz schmerzfrei ist der 30-Jährige nach anhaltenden Rückenproblemen aber noch nicht. "Ich hoffe, dass ich bei 95 Prozent bin. So eine kleine Unstimmigkeit, so eine Blockade habe ich immer noch drin", sagte er.

Wie bei einem Winter-Wunder-Weltcup wähnt sich Olympiasieger Arnd Peiffer. "Von der Kulisse her ist es sehr viel schöner, wenn die Bäume weiß sind, ringsrum Schnee liegt", sagte der 31-Jährige. Genau wie Massenstart-Weltmeister Simon Schempp und Sprint-Weltmeister Benedikt Doll ist Peiffer über zehn Kilometer ein Podest-Kandidat. Top-Favorit ist Weltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Bö aus Norwegen, der seinen siebten Saison-Sieg anstrebt.