Ribéry äußert sich erstmals nach Internet-Ausraster

Doha Fußball-Profi Franck Ribéry will sich nach dem Wirbel um seinen Internet-Ausraster wieder auf die sportlichen Ziele mit dem FC Bayern konzentrieren. "Macht euch keine Sorgen, es geht mir gut. Und nun zurück zum ernsten Geschäft, wir haben eine Menge Arbeit vor uns", schrieb der 35 Jahre alte Franzose am Sonntagabend auf Twitter. "Großartige Atmosphäre hier im Team in Doha, so wie es sein soll!" Die Bayern bereiten sich derzeit im Trainingslager in Katar auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vor.

