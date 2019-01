Aufgrund des schlechten Wetters wurden alle Sprünge auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen abgesagt.

Qualifikation in Bischofshofen fällt wegen Schneefalls aus

Bischofshofen Die Qualifikation zum letzten Skispringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen ist am Samstag wegen heftigen und dauerhaften Schneefalls abgesagt worden. Dies teilte der Weltverband FIS am Nachmittag mit.

Das Training und die Quali waren wegen der widrigen Witterung zunächst immer wieder verschoben worden, von der Schanze sprangen die Athleten im Pongau aber nicht.

Das Training (13.30 Uhr) und die Qualifikation (14.30 Uhr) sollen nun am Sonntag nachgeholt werden. Der erste Durchgang soll regulär um 17.00 Uhr beginnen, allerdings ohne K.o.-Duelle. Auch für Sonntag ist Schneefall vorhergesagt. Dieser soll aber schwächer ausfallen als noch am Samstag.