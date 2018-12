Darts-Star van Gerwen steht im WM-Finale

Der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat mit einer Machtdemonstration den Einzug ins Finale der Darts-WM perfekt gemacht. "The Green Machine" besiegte in der Vorschlussrunde seinen langjährigen Rivalen Gary Anderson deutlich mit 6:1 und steht damit zum vierten Mal im Endspiel des wichtigsten Turniers des Jahres. Van Gerwen strebt dort nach seinem dritten Titel nach 2014 und 2017. Im Finale trifft "MvG" an Neujahr auf den Engländer Michael Smith, der zuvor Landsmann Nathan Aspinall mit 6:3 bezwungen hatte.

