Sané leitet Sieg von Manchester City in Watford ein

Watford Spitzenreiter Manchester City hat seinen Vorsprung in der englischen Premier League auch dank Fußball-Nationalspieler Leroy Sané zumindest vorübergehend wieder auf fünf Punkte ausgebaut.

Beim 2:1 (1:0)-Sieg des Meisters beim FC Watford erzielte Sané mit der Brust in der 40. Minute die Führung der Gäste. Der Algerier Riyad Mahrez, der Sanés Tor mit einer Eingabe vorbereitet hatte, traf in der 51. Minute zum 2:0. Abdoulaye Doucouré sorgte mit seinem Anschlusstreffer (85.) noch für eine spannende Schlussphase. DFB-Auswahlakteur Ilkay Gündogan wurde bei Manchester City in der 73. Minute eingewechselt.

Verfolger FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp kann am Mittwoch wieder auf zwei Punkte an die Mannschaft von Coach Pep Guardiola heranrücken. Liverpool tritt dann am 15. Spieltag beim FC Burnley an.

Das vom deutschen Trainer David Wagner betreute Team von Huddersfield Town bleibt nach der 1:2 (1:2)-Niederlage beim AFC Bournemouth in der Gefahrenzone und kann an diesem Mittwoch sogar auf einen Abstiegsplatz abrutschen.