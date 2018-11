Abu Dhabi Die Rennsaison der Formel 1 geht heute zu Ende. Beim Großen Preis von Abu Dhabi startet Weltmeister Lewis Hamilton von der Pole Position. Platz zwei sicherte sich in der Qualifikation Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas. Hoffnungen auf den Sieg zum Abschluss der Saison macht sich auch Sebastian Vettel, der im Ferrari von Platz drei aus das Rennen in Angriff nimmt. Daneben steht in seinem letzten Rennen für Ferrari Teamkollege Kimi Räikkönen.

