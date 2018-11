Bayern wollen wieder in Erfolgsspur

Berlin Nach der Länderspielpause will der FC Bayern München seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga beenden. Gegen Fortuna Düsseldorf strebt der deutsche Rekordmeister den ersten Liga-Heimsieg seit drei Monaten an. Der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund beträgt schon sieben Punkte. Der BVB reist selbstbewusst zum FSV Mainz 05. Die dauerhafte Verpflichtung von Stürmer Pablo Alacacer soll zusätzliche Energie frei setzen. Der Tabellendritte RB Leipzig will gegen den VfL Wolfsburg seine positive Serie fortsetzen.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder