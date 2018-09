Süle ersetzt Hummels - Angriff mit Reus, Werner und Brandt

Steht beim Testspiel gegen Peru in der DFB-Startelf: Niklas Süle.

Sinsheim Bundestrainer Joachim Löw nimmt im Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Abend in Sinsheim gegen Peru fünf Wechsel im Vergleich zum 0:0 gegen Frankreich vor.

Im Tor steht diesmal Marc-André ter Stegen. In der Abwehr ersetzt Niklas Süle seinen angeschlagenen Bayern-Kollegen Mats Hummels. Außerdem kommen Debütant Nico Schulz, Ilkay Gündogan und Julian Brandt neu in die Startformation. Toni Kroos führt die DFB-Auswahl als Kapitän an.

Die deutsche Startelf:

ter Stegen - Ginter, Boateng, Süle, Schulz - Kimmich - Gündogan, Kroos - Brandt, Reus, Werner