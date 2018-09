Mick Schumacher holt zweiten Formel-3-Sieg am Nürburgring

Nürburg (dpa) – Rennfahrer Mick Schumacher greift in der Formel 3 nach dem Titel. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gewann auch das zweite von drei Rennen der Nachwuchsserie am Nürburgring und verringerte damit seinen Rückstand auf den Gesamtführenden Daniel Ticktum auf 16 Punkte. In der Eifel gelang Schumacher von der Pole Position im Dallara-Mercedes ein souveräner Start-Ziel-Erfolg vor seinem russischen Teamkollegen Robert Schwartzmann und dem Briten Ticktum.