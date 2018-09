Löw setzt weiter auf Weltmeister von 2014

München Joachim Löw hält beim Neustart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an Manuel Neuer als Nummer 1 im Tor und einer Achse mit den Weltmeistern von 2014 fest. "Wer glaubt, dass nur mit jungen Spielern der Weg steil nach oben geht, täuscht sich", sagte Löw vor dem Auftaktspiel in der Nations League am Donnerstag in München gegen Weltmeister Frankreich. Auf Spieler wie Neuer, Hummels, Kroos, Boateng und Müller sei Verlass. "Ich erwarte, dass sie den Karren wieder anschieben", sagte Löw. Er plane aber auch das Länderspieldebüt der Neulinge Havertz, Schulz und Kehrer.

