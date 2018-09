Neuer: Mit Spaß und Freude gegen Frankreich

München Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will das erste Länderspiel nach dem WM-Desaster in Russland dazu nutzen, ihre im Sommer schwer enttäuschten Fans wieder zu begeistern. Die Partie übermorgen in der ausverkauften Münchner Arena gegen den neuen Weltmeister Frankreich sei "das Schönste, was uns jetzt passieren kann", sagte Kapitän Manuel Neuer vor dem Start in die neue Nations League. "Wir wollen es mit Spaß und Freude angehen und wieder guten und erfolgreichen Fußball spielen", versprach der Torhüter.

